Pokémon Masters: sta per essere aggiunto un iconico allenatore

Dopo l’aggiunta di Mewtwo all’interno di Pokemon Spada e Scudo per il Pokemon Day, gli appassionati di Pokémon sono stati travolti da un’ondata di nostalgia, e sembra che il tutto sia ben lungi dal finire. Anche il gioco per dispositivi mobile Pokémon Masters ha in serbo delle novità che faranno sicuramente piacere a tutti i giocatori che sono affezionati alla prima storica generazione Pokémon.

Dopo tutti i vari iconici allenatori già presenti in Pokémon Masters come Brock e Misty, DeNA ha rivelato che un’altro storico ed amatissimo allenatore sta per fare la sua apparizione all’interno del titolo per smartphone. Questo allenatore è nientemeno che Rosso, il protagonista originale di Pokémon Rosso e Blu, i titoli di prima generazione sviluppati da Game Freak per Game Boy.

L’aggiunta è stata annunciata attraverso un trailer caricato sul canale YouTube ufficiale di Pokemon. Nel video Red appare in compagnia del proprio Charizard per affrontare il Professor Oak, che è stato anch’esso aggiunto a Pokemon Masters di recente. Il trailer termina confermando che Red e Charizard saranno da ora disponibili nel gioco e che il Professor Oak sarà sbloccabile fino al 16 marzo.

Oltre all’aggiunta di Rosso, DeNA ha annunciato l’inserimento della modalità Battle Villa dove i giocatori potranno sfidare gli allenatori della CPU in una boss rush. Cosa ne pensate delle nuove aggiunte in Pokémon Masters? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.