Pokémon Masters: come evolvere e mega evolvere i Pokémon

Vediamo in questo articolo come evolvere e mega evolvere i propri Pokémon nel nuovo titolo targato DeNA: Pokémon Masters!

Pokémon Masters è ufficialmente uscito due giorni fa, dando agli appassionati una nuova esperienza nel magico mondo di Pokémon. Anche se Pokémon Masters ha molte caratteristiche simili ai precedenti giochi della saga, possiamo comunque riscontrare delle differenze sostanziali.

Una di queste differenze sta nel modo in cui è possibile evolvere un Pokémon. In Pokémon Masters a quanto pare, non tutti i Pokémon possono evolversi, solo coloro che si trovano nel primo stadio possono farlo. Ad esempio il Pikachu con il quale inizieremo l’avventura non potrà in alcun modo essere evoluto in un Raichu. Per quanto è stato rilasciato, non c’è una regola definitiva per distinguere quali Sync Pairs possono evolvere e quali no.

Se dovessimo reclutare un Sync Pairs con un Pokémon che è già nella sua seconda fase di evoluzione, non sembra in grado di raggiungere il terzo stadio (purché ne abbia uno).

Vediamo un elenco dei Sync Pairs che possono evolversi in Pokémon Masters:

Barry e Piplup (evolvono in Prinplup e poi Empoleon)

Kris e Totodile (evolvono in Croconaw e poi Feraligatr)

Lyra e Chikorita (evolvono in Bayleef e Meganium)

Pryce e Seel (evolvono in Dewgong)

Rosa e Snivy (evolvono in Servine e poi Serperior)

Viola e Surskit (evolvono in Masquerain)

Per poter effettuare le evoluzioni è necessario portare la coppia Pokémon/Allenatore al livello 30 e, una volta raggiunto questo livello, sarà sbloccata una battaglia speciale che consente l’evoluzione del Pokémon. Per effettuare l’evoluzione però non basta arrivare al livello 30 e vincere la battaglia speciale, bisognerà oltre a queste cose, acquisire cinque Evolution Shard, acquistabili al momento solo nel negozio di Tricia attraverso le monete che possono essere ottenute in gioco o attraverso micro-transazioni (il primo acquisto di cinque Shard richiede 1000 monete).

I Pokémon che potranno essere evoluti anche al terzo stadio richiedono di ripetere il processo ma, questa volta volta, al raggiungimento del livello 45. Oltre a ciò, si richiedono delle Evolution Stone ancora più preziose delle precedenti. Le evoluzioni portano all’acquisizione di nuove mosse per il Pokémon evoluto.

Per il momento, questi sono i Pokémon che possono effettuare le Mega evoluzioni:

Agatha and Mega Gengar

Blue e Mega Pidgeot

Bugsy e Mega Beedrill

Karen e Mega Houndoom

Korrina e Mega Lucario

Noland e Mega Pinsir

Pokémon Masters è attualmente disponibile per dispositivi iOS ed Android.