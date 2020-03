Pokemon Mystery Dungeon DX | Tutte le password delle Missive Misteriose

Siete partiti all’avventura nel nuovo Pokemon Mystery Dungeon DX Squadra di Soccorso ma avete bisogno di una mano per iniziare? Tranquilli! Grazie a questa lista di password e codici per riscattare le Missive Misteriose potrete ottenere moltissimi premi, MT e gelatine che vi aiuteranno a rendere i vostri Pokemon ancora più forti!

Le Missive Misteriose fanno parte di una sezione apposita del menù iniziale del gioco, accessibile subito dopo aver iniziato l’avventura e scelto il vostro Pokemon. Una volta essere entrati in questa sezione il gioco vi chiederà di inserire la “Password di una Missiva Misteriosa” per accedere ad una determinata ricompensa.

Questa specie di trucchi sono formati da codici di lettere e numeri da inserire negli appositi spazi. Per inserirli basta compilare uno dei codici esatti, che trovate nella prossima sezione, selezionando le lettere corrispondenti dalla tastiera a schermo.

Di seguito tutte le password di Pokemon Mystery Dungeon DX Squadra di Soccorso per sbloccare MT, Gelatine, nuovi Pokemon e richieste, Sprint, Carburante, Bandane e molto altro ancora:

E se non avete ancora provato Pokemon Mystery Dungeon DX Squadra di Soccorso e non vedete l’ora di trasformarvi in un Pokemon potete unirvi all’avventura acquistando il gioco su Amazon.