Pokémon Mystery Dungeon DX: esordio in vetta alla classifica delle vendite UK

Settimana scorsa siamo stati testimoni del ritorno di una delle serie spin off di Pokémon più apprezzate dagli appassionati dei mostriciattoli collezionabili creati da Game Freak. Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX non poteva debuttare in modo migliore se non trovandosi in vetta alla classifica delle vendite settimanali UK, facendo segnare un più che ottimo risultato nella prima settimana dall’uscita della versione rivisitata del classico uscito su Game Boy Advance nel 2006.

Al momento questo è il miglior piazzamento assoluto nella classifica britannica di un titolo della serie Mystery Dungeon, con i capitoli originali Squadra Rossa e Squadra Blu che avevano debuttato rispettivamente in quattordicesima e trentaquattresima posizione. Mentre l’ultimo episodio della serie, Pokémon Super Mystery Dungeon per Nintendo 3DS, debuttò in nona posizione.

La classifica delle vendite UK datata 9 marzo è la seguente:

Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX Call of Duty Modern Warfare Grand Theft Auto 5 FIFA 20 Tom Clancy’s The Division 2 Two Point Hospital Minecraft Nintendo Switch Edition Mario Kart 8 Deluxe Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Luigi’s Mansion 3

Insieme a Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX possiamo trovare Call of Duty Modern Warfare, GTA 5 e FIFA 20 sempre in pianta stabile rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. Mentre l’unica altra new entry settimanale, Two Point Hospital per Nintendo Switch si piazza in sesta posizione, seguito da Minecraft, Mario Kart 8, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Luigi’s Mansion 3. Cosa ne pensate del debutto britannico di Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX?