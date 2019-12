Pokémon: è in arrivo una nuova Poké Ball Plus?

Secondo quanto emerso recentemente sarebbe attualmente in lavorazione una nuova versione della Poké Ball Plus che migliora il prodotto originariamente uscito in occasione di Pokémon Let’s Go! Pickachu e Eevee.

Nintendo ha infatti poco tempo fa depositato presso l’apposito ufficio sul suolo giapponese i brevetti di tale revisione che, a dire il vero, resta ad oggi ancora avvolta nel mistero. Non è infatti chiara la natura di questa operazione e non è quindi possibile sapere se Nintendo stia lavorando effettivamente ad una Poké Ball Plus 2.0 o se invece il publisher nipponico intenda limitarsi a rilasciare una versione del tutto simile e con solo alcuni miglioramenti incrementali.

La descrizione del brevetto parla infatti semplicemente di un controller dalla forma sferica in grado di permettere diverse opzioni di gioco. Nulla di più, quindi, che una breve e semplice descrizione delle caratteristiche del prodotto.

Ovviamente, trattandosi di un brevetto, non è detto che questa revisione della Poké Ball Plus arrivi poi effettivamente sul mercato ma, considerando il grande successo ottenuto dal device in concomitanza con Pokémon Let’s Go! Pickachu e Eevee, non sarebbe poi così strano vedere prima o poi effettivamente in vendita anche questa versione migliorata della Poké Ball Plus.

Che ne pensate di questa notizia, vi piacerebbe vedere sul mercato una nuova versione della Poké Ball Plus e se sì quali caratteristiche vi piacerebbe vedere in essa incluse? Avete comprato il primo modello del prodotto o non sapevate neanche esistesse? Fateci sapere cosa ne pensate direttamente nei commenti sotto questa notizia!