Pokémon: nuovo indizio da Game Freak sul remake di quarta generazione?

Il 2021 sarà un anno molto particolare per il brand di Pokémon e per tutti i suoi appassionati. Il 25° anniversario della creazione di Game Freak è quasi alle porte, e sono già in molti ad aspettarsi un trattamento celebrativo del franchise che possa regalare più di qualche sorpresa. Difficile credere ad un nuovo gioco di nona generazione, bensì tornano in auge diversi rumor riguardanti l’arrivo degli attesissimi remake di Diamante e Perla.

A suggerire questo rumor sono state le molteplici voci di corridoio che nel corso degli anni sono diventate sempre più insistenti. Sebbene Game Freak non abbia mai confermato (ma nemmeno smentito) questi rumor. La stessa compagnia giapponese ha recentemente rilasciato un’immagine che agli occhi degli appassionati del brand Pokémon appare come un chiarissimo indizio dei piani futuri degli sviluppatori.

Il fautore di questo indizio è Junichi Masuda, una delle personalità chiave all’interno di Game Freak, il quale all’interno di un suo recente tweet ha allegato un’immagine che ha subito fatto drizzare le antenne ai tanti fan delle creature collezionabili. Nell’immagine troviamo uno Psyduck gigante con le mani sulla testa, mentre altri 4 piccoli Psyduck si limitano a fissare l’esemplare più grande. Stando a molti appassionati, la foto non è altro che un chiaro riferimento alla parte di gioco in Pokémon Diamante e Perla, il che fa pensare ad un imminente annuncio del remake di quarta generazione.

Attualmente, però, Game Freak non ha ancor a svelato i propri piani per il 2021 di Pokémon. Proprio per i festeggiamenti del 25° anniversario in molti si aspettano nuovi annunci, compreso un grande nuovo titolo, che potrebbe essere proprio il tanto atteso e richiesto remake di Diamante e Perla. Cosa ne pensate di questo ennesimo rumor sul brand di Pokémon? Quali sono le vostre aspettative sul 25° anniversario della serie?