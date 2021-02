Pokémon: oggi verrà annunciato un open world feudale?

Mancano poche ore al prossimo Pokémon Presents, e in rete sta cominciando ad impazzare un rumor parecchio clamoroso. Gli appassionati del franchise con le creature collezionabili sono anni che si aspettano l’annuncio di un remake di Diamente e Perla, ma forse non è l’unica novità che verrà presentata durante l’evento digitale di questo pomeriggio. Tra i rumor, sembra che ci sarà anche un nuovo capitolo open world.

I rumor sono stati pubblicati da un noto leaker che in passato ha collezionato tutta una serie di predizioni che si sono rivelate essere corrette. Non solo l’insider conosciuto con il nickname di “PraticalBrush12” aveva previsto i recenti annunci del Nintendo Direct e della BlizzCon Online, ma quest’oggi se ne esce con un colpo di scena a dir poco clamoroso, rivelando l’imminente annuncio di Pokémon Legends Arceus.

Il gioco citato dall’insider sarebbe sviluppato da Game Freak e dovrebbe uscire non prima del 2022. La cosa più interessante però è come questo titolo si andrà a presentare, con una struttura completamente open world e diverse grosse novità e cambiamenti nel lato del gameplay. Oltre ai leak è stato pubblicato anche quello che sembra essere il video di presentazione del nuovo gioco Pokémon.

I'm totally good right now. pic.twitter.com/XYuMG3GiYA — Eclipse ⚔️ 𝙁𝘼𝙇𝙄𝙉𝙆𝙎 𝘼𝙎𝙎𝙀𝙈𝘽𝙇𝙀! (@eclipse_tt) February 26, 2021

Il video sembra essere di ottima fattura indubbiamente, ma vi ricordiamo che al momento si parla solo di rumor e di prenderli con le dovute attenzioni. Per capire se tutto ciò sarà reale o meno, non ci resta che attendere fino alle ore 16:00 di oggi pomeriggio, quando il nuovo Pokémon Presents ci chiarirà i prossimi piani di The Pokémon Company con uno dei franchise più famosi e redditizi del mondo dell’intrattenimento. Cosa ne pensate di questo possibile improvviso leak riguardo al nuovo gioco Pokémon? Diteci se ci credete o meno nella sezione dei commenti.