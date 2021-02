Pokémon Presents annunciato ufficialmente! Ecco data e orario

È stata una settimana di attesa, ma finalmente ci siamo. Con un nuovo post pubblicato sui canali ufficiali Twitter, The Pokémon Company ha annunciato quando potremo aspettarci di ricevere nuove informazioni su tutti i prossimi progetti del brand. Ovviamente, l’interesse degli appassionati è tutto focalizzato sui possibili remake di Pokémon Diamante e Perla. Un mistero che al momento non è ancora svelato, ma che potremmo scoprirne decisamente di più con il prossimo Pokémon Presents annunciato proprio qualche istante fa.

Come detto poco fa, i fan di Pokémon stanno già guardando verso a dei possibili remake di quarta generazione. Diamante e Perla sono stati due dei capitoli più amati, grazie ad una varietà di nuovi Pokémon molto amati e all’introduzione più massiva di un elemento narrativo che ha dato adito a tutta una serie di speculazioni che vanno avanti ancora oggi. Ma ci si aspetta che il focus venga attirato verso anche altri progetti.

L’appuntamento è quindi fissato per domani venerdì 26 febbraio, quando alle ore 16:00 (orario italiano) avremo finalmente l’occasione di conoscere quali sono i piani di The Pokémon Company per quest’anno decisamente importante per il brand. Il 2021, infatti, coincide con il 25esimo anniversario del franchise, e anche per questa importante ricorrenza gli appassionati di tutto il mondo si aspettano uno show ricco di novità entusiasmanti.

❗

Get ready, Trainers.

A Pokémon Presents video presentation will be taking place on the official Pokémon YouTube channel tomorrow—Friday, February 26—at 7:00 a.m. PDT.

🔔 Don’t forget to subscribe–hit that bell to be the first in the loop! https://t.co/EWuPwUX9s2 pic.twitter.com/zisPK8Xa6e

— Pokémon (@Pokemon) February 25, 2021