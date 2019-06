Pokémon Rosso: è possibile giocarlo su una calcolatrice, ecco il video

Pokémon Rosso su calcolatrice? È assolutamente possibile come potete vedere in questo video: ecco cosa ha realizzato un utente di Reddit.

Il retro gaming è una passione diffusa e i giocatori, indipendentemente dall’età, amano (ri)scoprire vecchi classici. È possibile farlo acquistando le vecchie console, tramite porting o remaster (come quella di Final Fantasy 8), oppure con le mini-console che ultimamente paiono andare sempre più di moda. Se nessuna di queste proposte vi colpisce fino in fondo, ne abbiano un’altra: potete giocare a Pokémon Rosso su calcolatrice.

A quanto pare, un utente di Reddit ha deciso di mettere alla prova le proprie capacità tecnologiche e ha istallato una copia della prima generazione della saga creata da Game Freak su una TI-83 Texas Instruments. Questa calcolatrice, infatti, monta lo stesso processore del Game Boy, e può quindi eseguire tutti i titoli della portatile Nintendo (almeno in linea teorica). Pokémon Rosso e Blu (e Verde, per quanto mai arrivato in occidente) erano giochi per Game Boy, infatti, con supporto a Game Boy Color: come potete vedere qui sotto, questa versione presenta anche i colori.

Non vi stiamo ovviamente suggerendo di spendere le vostre lezioni di matematica giocando a Pokémon Rosso. Si tratta solo di un curioso esperimento che merita di essere notato.

