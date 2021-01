Pokémon Rosso: giocabile su Twitter grazie a un avatar

In questi anni abbiamo potuto assistere ad eventi pazzeschi e strambi sotto certi versi. Vi ricorderete ad esempio di TwitchPlaysPokémon, nel quale una buona fetta di community si è unita per comandare un unico avatar con lo scopo di farlo diventare campione della Lega Pokémon, riuscendoci dopo mesi e mesi. Ebbene, il programmatore Constantin Liétard in questi giorni ha creato uno script che consente di giocare a Pokémon Rosso tramite un account Twitter. Lo script infatti aggiorna ogni 15 secondi l’avatar in base alla scelta maggiore tra gli input disponibili (Up, Down, Left, Right, A, B, Start, Left). Questo comporterà sicuramente una pazienza infinita ed una sfida ancora più ardua della precedente.

Constantin Liétard è un programmatore esperto che lavora per Gameloft Montreal, quindi non stupisce totalmente che si sia affacciato in questo campo. Pokémon Rosso è sicuramente una delle versioni più amate dal pubblico, se poi in tutto questo ti metti a creare qualcosa che unisca la folta community, diciamo che fai solo del bene. Come abbiamo detto precedentemente non si tratta del primo esperimento effettuato con i teneri mostriciattoli targati Nintendo, anche TwitchPlaysPokémon fu un vero successo ed un esperimento pazzesco ai tempi, cosa che lo portò a vincere il Guinness World Record per “il gioco single player online con più partecipanti” (circa 1,2 milioni di utenti).

You can now play Pokemon Red in my avatar! 🥳 Comment one of those buttons on this tweet:

Up, Down, Left, Right, A, B, Start, Select pic.twitter.com/9RV383BGjW — Constantin Liétard (@screenshakes) January 8, 2021

La sfida lanciata dal programmatore sembra davvero ardua, diventa davvero complicato valutare il movimento del nostro piccolo avatar ogni 15 secondi. Ad oggi Red è al Monte Luna, la vecchia guardia ricorderà assolutamente i brutti momenti al suo interno con Pokémon selvatici e Zubat che non ci lasciavano proprio scampo. Vedremo se questo esperimento avrà il suo lieto fine, intanto vi abbiamo lasciato l’account Twitter ufficiale nel caso vogliate provare a far uscire il piccolo Red da questo incubo.

