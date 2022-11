Contrariamente al grande interesse mostrato nel periodo del suo annuncio dai fan, Pokémon Scarlatto e Violetto sta dando molto da riflettere alla sua community in questi giorni, per via di alcune problematiche alle quali adesso va ad aggiungersi un particolare bug abbastanza esilarante.

Apparently in the new pokemon, if you plug in two controllers at once you can run twice as fast. Like you hold both joysticks and it just… adds the speed

these devs had NO TIME lmao pic.twitter.com/q8ydxd9iub

— Muno (@munosnail) November 20, 2022