Non ci sono dubbi che con i nuovi Pokémon Scarlatto e Violetto, The Pokémon Company abbia proposto il maggior numero di trailer, eventi speciali e comunicazioni sui giochi di nuova generazione. Non molte settimane fa abbiamo assistito a un corposo trailer che entrava più nel dettaglio sulla struttura open world del gioco. Ora, invece, la compagnia nipponica torna con un nuovo filmato tutto dedicato alla presentazione di un nuovo adorabile Pokémon.

Il nuovo filmato è perfetto per il periodo di Halloween in cui ormai ci troviamo, e ci permette di fare la conoscenza di un nuovo Pokémon di tipo spettro. Parliamo di Greavard, un Pokémon che riprende le fattezze di un pastore catalano mischiate a quelle di una candela. Proprio quest’ultimo elemento grafico rende questo Pokémon unico e molto caratteristico, dato che quando rimane sotto terra è proprio la sua candelina sulla testa a spuntare dal terreno.

Come possiamo leggere all’interno di una sua prima descrizione pubblicata sul sito ufficiale di Pokémon Scarlatto e Violetto, Greavard può sembrare alquanto spettrale al primo incontro, ma in realtà è un Pokémon molto dolce. Il suo verso può sembrare inquietante, ma Greavard è in realtà molto amichevole con gli allenatori che incontra durante il suo cammino. C’è però un elemento davvero spettrale in questa docile creatura, dato che chiunque ci si avvicini perde un po’ delle proprie energie.

Greavard è solo l’ultimo nuovo Pokémon della regione di Paldea che è stato presentato. Nel corso degli ultimi mesi ne abbiamo viste parecchie di nuove creature collezionabili come Wiglett, Farigiraf, Fidough e una manciata di altri Pokémon, ma sappiamo che Game Freak lascerà delle soprese inedite per quanto i titoli arriveranno sul mercato. A tal proposito, vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto (li potete acquistare su Amazon) usciranno il prossimo 18 novembre 2022 esclusivamente su Nintendo Switch.