Fin dai primi trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto la community di appassionati si è divisa in modo mai così netto. Ora che i due titoli di nona generazione sono finalmente disponibili, i giocatori hanno potuto mettere le mani su tali esperienze scoprendo che, oltre a una serie di contenuti convincenti, i due giochi presentano anche molteplici problematiche non proprio entusiasmanti. Proprio a causa di questi problemi si sono venuti a creare dei meme su internet, soprattutto sui bug, ma a quanto pare i due titoli Pokémon ora detengono anche un record negativo.

Se bazzicate spesso su Metacritic potreste esservene già accorti, mentre se non siete soliti andare sul sito aggregatore di recensioni, anche solo per curiosità, siete nel posto giusto per capire cosa sta accedendo coi nuovi Pokémon Scarlatto e Violetto. Andando a paragonare i voti della critica dati ai due nuovi titoli con le votazioni delle precedenti iterazioni principali della saga, scopriamo che Scarlatto e Violetto sono i giochi Pokémon col voto più basso di sempre.

Nello specifico Pokémon Violetto presenta un Metascore di 72, mentre Pokémon Scarlatto ha ottenuto un punteggio di 73. Voti ben distanti da quelli di Pokémon Spada e Scudo, i quali erano riusciti a totalizzare un massimo di 80 di Metascore sul sito aggregatore di recensioni. La situazione cambia drasticamente se andiamo a vedere i voti dati dagli utenti, con Scarlatto e Violetto che al momento hanno una votazione di 3.4, anch’esso il più basso rispetto ai titoli precedenti.

Queste sono le votazioni più basse di sempre per la serie di giochi principali, ma nonostante questo, sappiamo benissimo quanto i due nuovi giochi Pokémon abbiano venduto come il pane in solamente a distanza di tre giorni dal lancio. Una dicotomia che la dice lunga sulla salute del brand videoludico principale, dove da una parte ci sono le vendite, le quali testimoniano un sempre grande interesse verso la saga; ma dall’altro lato della medaglia sia la critica che il pubblico non stanno facendo più passare certi aspetti poco curati dell’esperienza.