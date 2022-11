Per tutti coloro che proprio non tollerano Ed Sheeran e le sue canzoni, c’è una mod che consente di eliminare il suo brano da Pokémon Scarlatto e Violetto, con la possibilità di sostituirli con il lavoro di Koji Wada.

The first officially released mod for Pokémon SV is to remove the Ed Sheeran song LMFAO#PokemonScarlet #PokemonViolet pic.twitter.com/I5re9X3dBw — Volya (@VolyaSSB) November 18, 2022

Partendo dal nome di questa nuova mod, rivelato da GamesRadar+, risulta chiaro come il sole il suo specifico obiettivo, evidenziando un nuovo aspetto divisivo all’interno della community di Pokémon Scarlatto e Violetto. “Remove Sheeran” è la risposta diretta alle recenti scelte artistiche prese dal team di sviluppo dei nuovi capitoli di questa saga.

A quanto pare l’accoglienza generalmente positiva dimostrata sotto al video di presentazione di Celestial, il brano composto da Sheeran appositamente per Pokémon Scarlatto e Violetto, ha adombrato quella fetta di appassionati che non digerisce troppo lo stile del cantante, ispirando questa nuova dinamica tecnica.

“Rimuove Ed Sheeran dal gioco e lo sostituisce con Wada Koji (possa riposare in pace)”, ha spiegato l’autore della mod nell’introdurla alla community, specificando che per il momento sarà disponibile solamente per Violetto, mirando a svilupparla anche per Scarlatto, in futuro. Al momento “Remove Sheeran” non ha avuto una grandissima risposta dagli appassionati, anche se sicuramente i detrattori del celebre cantante non aspettavano altro.

Sembra proprio che questi nuovi capitoli della saga Pokémon non facciano altro che attirare su di sé nuove lamentele e risposte controverse in generale. Nei giorni precedenti ha fatto notizia, ad esempio, la questione dei rimborsi richiesti dagli appassionati per via delle condizioni tecniche cui hanno trovato i loro giochi all’acquisto. Un insieme di problematiche strutturali ha spinto una fetta della community a cercare un confronto diretto con Nintendo, nella speranza di migliorare qualcosa di caro, o forse di allontanarsene per sempre.

Come al solito non ci resta che attendere nuovi dettagli e sviluppi, nella speranza che Game Freak e Nintendo ascoltino le reazioni dei fan, prendendo in considerazione le loro attuali opinioni in merito ai due videogiochi.