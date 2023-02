A distanza di poco meno di un anno dall’uscita originale, Pokémon Scarlatto e Violetto si stanno per espandere. Nel corso della giornata odierna, infatti, Nintendo e Game Freak hanno annunciato quelli che saranno i primi contenuti aggiuntivi (e presumibilmente gli ultimi) per i due giochi.

L’annuncio è arrivato nel corso del Pokémon Presents che si è svolto nella giornata odierna. I DLC in realtà non saranno due, ma solo uno diviso in due atti. Chiamato The Hidder Treasure of Area Zero, la prima parte sarà disponibile a partire dall’autunno del 2023 (a un anno dalla release, almeno a livello stagionale), mentre la seconda invece in inverno. Ma quali saranno i contenuti di questa espansione? Diversi, in realtà e alcuni affondano le loro radici anche in Leggende Arceus, il primo vero e proprio spin-off dei pocket monster che ha debuttato a gennaio del 2022.

Nell’espansione, divisa in due parti (chiamate The Teal Mask e The Indigo Disk), i giocatori troveranno un nuovo set di Uniforme, insieme ovviamente a nuove location di gioco. Presenti anche nuovi Pokémon che prima non erano stati inclusi e molto altro. Per i contenuti precisi però bisognerà attendere ulteriori notizie e dettagli in merito, tra cui la data di uscita, che non è stata ancora annunciata. Potete però dare uno sguardo al trailer del DLC, che trovate poco più in basso.

Nonostante l’arrivo di questa espansione, non è da escludere che nel 2023 non possa essere lanciato un ulteriore gioco dei Pokémon. Chiaramente è ancora presto per poterne parlare, ma il franchise è oramai a cadenza annuale e nel corso dei primi mesi dell’estate potrebbe esserci qualche reveal inaspettato. Prendete però queste informazioni con le pinze e vi rimandiamo a eventuali comunicati ufficiali da parte di Nintendo. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube.