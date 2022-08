Giusto qualche giorno fa abbiamo assistito a un nuovo Pokémon Presents ricco di novità su alcuni dei titoli del franchise sia per mobile che per Nintendo Switch. Ovviamente l’attenzione degli appassionati era tutta rivolta verso i nuovi Pokémon Scarlatto e Violetto, ovvero i titoli principali di nona generazione in uscita il prossimo autunno. Le novità a tal riguardo sono state numerose, ma sembra che alcuni fan siano riusciti a scovare nel trailer alcune informazioni non proprio entusiasmanti sui nuovi giochi in uscita prossimamente.

Quando a inizio anno uscì Leggende Pokémon Arceus, molti appassionati del franchise di Game Freak furono contenti di molti dei miglioramenti che erano stati introdotti in quel titolo, soprattutto miglioramenti nel quality of life. Ora, molti fan stanno criticando l’ultimo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto perché, secondo quanto hanno intuito, metterebbe in luce una serie di passi indietro rispetto a Leggende Arceus.

Bisogna però mettere le mani avanti, dato che parliamo ancora di un trailer e non sappiamo se queste intuizioni dei fan verranno confermate o meno. Uno degli aspetti che sta deludendo gli appassionati riguarda la possibilità di controllare l’aumento dell’esperienza di Pokémon e la possibilità di cambiare velocemente le mosse delle proprie creature collezionabili. Tutto ciò era stato introdotto in Leggende Arceus, ma in Scarlatto e Violetto sembra essere tornato tutto come nella più classica tradizione Pokémon.

Inoltre, sempre stando a quanto si vede nell’ultimo trailer, si intravede come i combattimenti siano ritornati ad avere una struttura più tradizionale, abbandonando la maggiore libertà di spostamento dell’allenatore aggiunta in Leggende Pokémon Arceus. Questi elementi stanno preoccupando i fan, i quali pensavano che Game Freak avrebbe sfruttato le migliorie apportate nello gioco ambientato nella Sinnoh del passato anche nel futuro del proprio brand, ma per ora sembra che non sarà affatto così. Voi cosa ne pensate?