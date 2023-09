I fan di Pokémon Scarlatto e Violetto aspettano, oramai da tempo immemore, un aggiornamento significativo per le performance, altalenanti per non dire di peggio, che affliggono i giochi fin dal loro arrivo sul mercato.

All’inizio di ottobre, come riportato da Serebii.net, arriverà una nuova patch correttiva ma, come da copione, non apporterà alcuna miglioria significativa alle performance, limitandosi a correggere alcuni bug. Questa patch, difatti, è destinata a indirizzare una serie di problemi che si sono presentati in seguito al lancio del DLC, fornendo così un’esperienza di gioco, perlomeno, priva di problematiche invalidanti.

Uno dei problemi principali che verrà risolto riguarda la registrazione delle vittorie nel DLC “La Maschera Turchese”. In precedenza, alcuni giocatori avevano riscontrato difficoltà nel ottenere correttamente le loro vittorie, ritrovandosi bloccati in più di un’occasione.

Serebii Update: Pokémon Scarlet & Violet to push a patch in the first half of October to fix an issue where your victory against a trainer may not be recorded preventing rewards such aas from League Officials in Paldea and the Kitakami Ogre Clan Details @ https://t.co/NWlAdn57aQ pic.twitter.com/xkXuaoJire — Serebii.net (@SerebiiNet) September 20, 2023

Inoltre, l’aggiornamento affronterà una questione legata a Pokémon GO. I giocatori non erano in grado di trasferire alcuni tipi di Pokémon da Pokémon GO nel salvataggio di Pokémon Scarlatto e Violetto. Questo problema sta per essere risolto, consentendo ai giocatori di trasferire con successo i loro Pokémon catturati nell’app mobile, nel loro Pokédex presente nei giochi principali.

Al momento, non abbiamo ancora tutti i dettagli sull’aggiornamento, e la data esatta di rilascio rimane da confermare. Tuttavia, è previsto che questa importante patch verrà resa disponibile nella prima metà di ottobre 2023. Ci auguriamo che, perlomeno, vengano risolte altre “piccole” problematiche, come il viaggio rapido a Nordivia reso impossibile da un bug invalidante fino a che non si reinstalla il gioco.

Gli allenatori, comunque, possono aspettarsi, in un tempo relativamente breve, di vivere un’esperienza di gioco più stabile, potendosi quindi godere, senza ulteriori stalli, il loro viaggio negli affascinanti contenuti aggiuntivi disponibili per Pokémon Scarlatto e Violetto.