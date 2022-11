Ormai ci siamo, mancano sempre meno ore al lancio dei nuovi Pokémon Scarlatto e Violetto; i nuovi titoli della serie principale della serie Pokémon. Mai come in questo periodo il franchise videoludico di Game Freak e The Pokémon Company ha diviso la community, con chi si è gettato a pesanti critiche sui due nuovi giochi e chi si è detto fin da subito incuriosito dalle nuove iterazioni. Ora, a discapito di tutte le chiacchiere, i numeri parlano già chiaro, definendo Scarlatto e Violetto già due capitoli di successo per la saga.

Giusto in queste ore, ad un passo dal lancio dei nuovi titoli, The Pokémon Company ha confermato che Scarlatto e Violetto sono diventati ufficialmente i capitoli più pre-ordinati di sempre da quando esiste la saga videoludica. Un traguardo pazzesco e che segna per entrambi i giochi un percorso già vincente nei meri numeri. A confermare questi primi dati da record è stato lo stesso Takato Utsunomiya di The Pokémon Company ai microfoni della redazione di Orion News.

Al momento, però, non è chiaro se Utsunomiya si riferisca al solo mercato giapponese o ad una ben più ambia piazza globale, ma ciò significa comunque che Pokémon Scarlatto e Violetto sono riusciti a superare le 1,88 milioni di copie pre-ordinate fatte segnare dai due titoli Pokémon Bianco e Nero nel 2010. Ovviamente, se il tutto si riferisse al mercato mondiale, questi numeri saranno ben superiori.

Una notizia ottima per The Pokémon Company, che si trova tra le mani una coppia di titoli di grande successo ancor prima che questi siano usciti ufficialmente sul mercato. A tal proposito, vi ricordiamo che il lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto è previsto per domani 18 novembre, con i due titoli sulle creature collezionabili che, come da tradizione, vedranno la luce in via esclusiva sulla console ibrida Nintendo Switch.