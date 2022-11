Gli sviluppatori di Pokémon Scarlatto e Violetto hanno deciso di introdurre una sfida che nessun fan si sarebbe mai aspettato, da non sottovalutare affatto. Stiamo parlando di Delibird, nel dettaglio della sua versione Iron Bundle, un Pokémon appartenente alla seconda generazione che nel corso degli anni è stato più volte preso in giro e sottovalutato da tutti, adesso in una “veste statistica” da capogiro.

La primissima comparsa di Delibird nella saga risale ai capitoli Oro e Argento, con i fan storici che da allora (stiamo parlando di circa 23 anni) hanno continuato a denigrarlo per le sue basse statistiche e per il suo aspetto “dolcioso”. Con Pokémon Scarlatto e Violetto Delibird avrà finalmente la sua vendetta su una community che probabilmente si rimangerà tutto quanto.

Le ultime notizie su questo particolarissimo Pokémon e sulla sua forza immonda vedono il sito web smogon.com classificarlo nella categoria “Uber”, la quale riunisce tutti i Pokémon più forti del gioco con cui è difficilissimo confrontarsi. Trovarsi un Delibird (Iron Bundle) lungo la strada non sarà più come in passato per gli appassionati, i quali avranno solamente due scelte con cui fare i conti: fuggire a gambe levate o ingaggiare lo scontro della vita.

Restando in tema scontri, in questi giorni è stata rilasciata una mod che consente a Pokémon Scarlatto e Violetto di adottare i 60fps fissi. Una possibilità del genere, oltre a influire sull’intera esperienza in generale, trasforma anche i singoli approcci alle battaglie della trama, portando i 30fps base dei due videogiochi a vette del tutto inattese e forse inaspettate anche dagli stessi sviluppatori. Siete sufficientemente coraggiosi e preparati per affrontare una minaccia del genere, con questa fluidità, mettendo a rischio tutte le vostre risorse?

