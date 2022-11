Avevamo aperto questa giornata dedicata agli sconti del Cyber Monday 2022, segnalandovi quella che è una splendida offerta relativa ad un videogame in edizione da collezione, ovvero il divertente Gotham Knights, che Gamestop sta vendendo a prezzo scontato nella sua introvabile Collector’s Edition!

Ebbene, restiamo in tema, segnalandovi che, proprio in occasione del Cyber Monday 2022, eBay sta vendendo a prezzo scontato il nuovo (e già vendutissimo!) gioco della serie Pokémon, per la precisione nell’edizione “Scarlatto”, venduta dal portale al prezzo di 49,90€, e dunque con uno sconto del 17% rispetto ai 59,99€ del prezzo originale!

Un piccolo ma gradevolissimo affare, specie considerando che il gioco è uscito davvero da pochissimo, per la precisione lo scorso 18 novembre, ed è dunque sul mercato da meno di due settimane! Anche al netto di questo, e probabilmente perché già campione di incassi, il nuovo Pokémon è comunque venduto in sconto dal portale che, in questo mondo, sta offrendo a moltissimi giocatori la possibilità di acquistare un ottimo regalo di Natale a prezzo scontato!

Sviluppato, per la prima volta, con un impianto open world, che vi permetterà di esplorare liberamente il mondo di gioco in lungo e in largo, Pokémon Scarlatto, così come il suo gemello, Pokémon Violetto, vi permetteranno così di visitare la regione di Paldea, un territorio ricco e molto variegato, caratterizzato da laghi, montagne e lande sconfinate, in cui vi imbatterete in tanti nuovissimi ed inediti Pokémon, tra cui Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, ovvero i tre nuovi e accattivanti starter di questa generazione!

Ricchissimo di luoghi da esplorare, di creature da catturare e di missioni da compiere, che vi porteranno alla scoperta non solo del mondo di gioco, ma anche della natura di vostri mostriciattoli preferiti, Pokémon Scarlatto è sia un ritorno alle radici per il franchise che uno sguardo al futuro, permettendo al giocatore più libertà, esplorazione e personalizzazione, permettendo la creazione, da zero, del proprio avatar digitale, che potrà poi esser personalizzato a piacimento con abiti e accessori.

Non solo! Grazie alla presenza dei due nuovi Pokémon leggendari, ovvero Koraidon e Miraidon, con Violetto e Scarlatto potrete anche affrontare l’esplorazione in modo del tutto inedito per la serie, scoprendo i poteri nascosti di due creature fuori dal comune e… in grado di cambiare forma!

Insomma, questa nuova generazione di Pokémon è più promettente che mai e, anche al netto di qualche limite tecnico, si tratta di due titoli che i fan non vorrebbero assolutamente perdere e che per questo, vi invitiamo ad acquistare immediatamente, specie perché a prezzo davvero scontato!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo nuovo Pokémon prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto!

