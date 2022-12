Nonostante Scarlatto e Violetto siano usciti da poche settimane, alcuni fan pensano già ai prossimi giochi di Pokémon. Su Reddit si è infatti diffusa una teoria interessante, che potrebbe aver svelato l’ambientazione che farà da sfondo ai successivi capitoli della serie. Il tutto nasce da quello che sembrerebbe un piccolo indizio, lasciato da Game Freak all’interno degli ultimi due titoli del franchise che hanno debuttato a novembre su Nintendo Switch.

Secondo quanto riportato su Reddit, all’interno di un edificio presente in Scarlatto e Violetto, sarebbe ben riconoscibile un quadro che ritrae la montaglia Uluru, che si trova in Australia. Per alcuni fan questo potrebbe essere un indizio determinante per l’ambientazione dei prossimi giochi della serie. E no, non si tratterebbe di un rumor: Game Freak non è infatti nuova a inserire nei suoi giochi piccoli riferimenti in merito ai suoi successivi lavori, ancora in fase di sviluppo e ovviamente segreti, come accaduto in Spada e Scudo, che aveva svelato in anticipo la regione d’ispirazione per Scarlatto e Violetto.

Chiaramente, almeno allo stato attuale, è impossibile sapere se il quadro faccia parte di una serie di indizi lasciati da Game Freak per i prossimi giochi Pokémon. La montagna è però praticamente riconoscibile fin da subito e l’Australia avrebbe sicuramente un suo fascino, con dei biomi decisamente interessanti che potrebbero portare alla creazione di pocket monster molto diversi rispetto a quelli già visti.

Come di consueto in questi casi, vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze. Non è la prima volta che Game Freak si diverte con gli utenti, lasciando piccoli indizi sui suoi prossimi lavori. Nonostante ciò le prossime iterazioni sono sicuramente abbastanza lontane e ci vorrà diverso tempo prima che vengano annunciate. Il nostro consiglio, dunque, è quello di godersi appieno Scarlatto e Violetto, senza pensare troppo al futuro che aspetta il franchise.