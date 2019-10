Pokémon Spada e Scudo: trapelate le dimensioni dei file di gioco?

Sembrano emerse le dimensioni dei file di gioco di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, i nuovi giochi appartenenti all'ottava generazione degli animali tascabili

Manca un mese al rilascio ufficiale di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, e potremmo essere già a conoscenza di quanto spazio occuperanno i due giochi. L’ottava generazione dei mostriciattoli tascabili si porterà dietro ambienti più ampi da esplorare rispetto al passato, le Terre Selvagge ospiteranno Pokémon che conviveranno insieme al giocatore in queste aree di gioco. Questa è solo una delle grosse novità rispetto alla settima generazione uscita su Nintendo 3DS.

L’utente Twitter MIN428 ha condiviso sul suo profilo l’immagine del retro di una carta con codice scaricabile del gioco sotto forma digitale, trovata con largo anticipo esposta in un negozio. Queste carte si potranno trovare nel momento in cui entrambe le versioni saranno disponibili (15 novembre 2019).

Sempre ammesso che non si tratti di una vera fotografia non ritoccata, la dimensione dei giochi dovrebbe aggirarsi intorno ai 10.3 GB. Si collocherebbe grosso modo nel mezzo tra The Legend of Zelda Breath of The Wild (14.4 GB) e Mario Kart 8 Deluxe (7 GB). La coppia di Pokémon Let’s Go Eevee e Pikachu si aggirano invece intorno ai 4.55 GB.

Se la grandezza dei file di Pokémon Spada dovesse essere confermata e foste intenzionati ad acquistare il gioco in digitale potreste aver bisogno di una scheda SD (se già non ne possedete una), dato che ogni modello di Nintendo Switch possiede 32 GB di spazio, di cui una parte utilizzata dal sistema operativo. Avete già deciso quale versione del gioco acquistare? Diteci la vostra.