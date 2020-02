Pokémon Spada e Scudo: ufficiale l’arrivo di vecchi Pokémon

Pokémon Spada e Scudo sono ormai usciti da diversi mesi, ricevendo discreti voti dalla critica internazionale nonostante diversi problemi tecnici e la mancanza di Pokémon importanti. Quest’anno verranno rilasciate però due espansioni per risolvere la mancanza di alcune creaturine. L’isola dell’armatura è stata concepita traendo ispirazione dall’Isola di Man, situata nel mar d’Irlanda. Parallelamente, le Terre innevate della corona si basano invece sui coinvolgenti panorami della Scozia.

Di seguito elencheremo i 200 Pokémon che sono stati aggiunti nelle due espansioni. Un numero davvero enorme, che se sommato ai 400 del gioco base dovremmo sicuramente rimboccarci le maniche per catturarli tutti.

Pokémon di 1 generazione:

Venusaur (Gigamax)

Blastoise (Gigamax)

Nidoran (Maschio)

Nidorino

Nidoking

Nidoran (Femmina)

Nidorina

Nidoqueen

Zubat

Golbat

Psyduck

Golduck

Slowpoke (Forma di Galar)

Slowbro (Forma di Galar)

Magnemite

Magneton

Chansey

Electabuzz

Horsea

Seadra

Pokémon 2 generazione:

Crobat

Slowking (Forma di Galar)

Blissey

Elekid

Kingdra

Marill

Azumarill

Pokémon 3 generazione:

Azurill

Spheal

Sealeo

Walrein

Beldum

Metang

Metagross

Gible

Gabite

Garchomp

Pokémon 4 generazione:

Magnezone

Happiny

Electivire

Pokémon 5 generazione:

Zorua

Zoroark

Cryogonal

Larvesta

Volcarona

Pokémon 6 generazione:

Fletchling

Fletchinder

Talonflame

Amanura

Aurorus

Dedenne

Pokémon 7 generazione:

Rockruff

Lycanroc

Vecchi Pokémon leggendari:

Articuno (Forma di Galar)

Zapdos (Forma di Galar)

Moltres (Forma di Galar)

Mewtwo

Raikou

Entei

Suicune

Lugia

Ho-Oh

Regirock

Regice

Registeel

Latias

Latios

Kyogre

Groudon

Rayquaza

Uxie

Mesprit

Azelf

Heatran

Cresselia

Dialga

Palkia

Giratina

Tornadus

Thundurus

Landorus

Reshiram

Zekrom

Kyurem

Xerneas

Yveltal

Zygarde

Tapu Koko

Tapu Lele

Tapu Bulu

Tapu Fini

Cosmog

Cosmoem

Solgaleo

Lunala

Necrozma

Purtroppo non sappiamo ancora se questa sia una lista completa oppure ne verranno aggiunti altri. Certo guardando alcune generazioni mancano ancora Pokémon di una certa importanza come i tre starter di Oro ed Argento, non ci resta quindi che aspettare novità da parte di Game Freak. Siete soddisfatti di questa scelta? Fatecelo sapere nei commenti e come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti Pokémon Spada e Scudo.