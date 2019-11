Pokémon Spada e Scudo, Masuda non ha contribuito alla colonna sonora dei titoli

La fine di un’era: secondo quanto emerso dai titoli di coda e dai ringraziamenti alla fine di Pokémon Spada e Scudo, infatti, il celebre Junichi Masuda non avrebbe avuto un ruolo di primo piano all’interno della composizione della colonna sonora dei due recenti titoli della celebre saga di Game Freak.

A rendere più sensazionale tale notizia è soprattutto il fatto che Masuda ha contribuito a ricreare anche tale aspetto dei titoli pokémon fin dai primissimi Pokémon Rosso e Blu, usciti nell’oramai lontanissimo 1996. Si tratterebbe quindi di un vero e proprio passaggio di consegne, nonché di un cambiamento epocale all’interno del celebre brand.

Del resto la mancanza della partecipazione di Masuda nella composizione della colonna sonora di Pokémon Spada e Scudo sembra essere in linea con delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso game director qualche tempo fa. Masuda in tempi non sospetti si era infatti pronunciato così: “è importante che le nuove generazioni comincino a prendersi carico dello sviluppo della serie Pokémon. Credo che questa sia l’ultima volta in cui lavorerò come game director ad un titolo della serie.”

Nonostante la non partecipazione di Masuda a tale aspetto ed ad una serie di controversie Pokémon Spada e Scudo sono però dei titoli estremamente interessanti. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Pokémon Spada e Scudo, giochi di ottava generazione della saga Pokémon, sono due esperienze che hanno saputo innovare e rinnovare il mondo dei mostriciattoli tascabili seppur con qualche aspetto migliorabile. L’obiettivo appare ben chiaro: mantenere la già nutrita comunità di appassionati ed aprirsi ad una possibile platea di nuovi giocatori da invogliare. ”

Che ne pensate di questa notizia, la mancanza della mano del celebre game director si nota secondo voi nell’accompagnamento musicale dei due titoli?