Pokémon Spada e Scudo: è caccia ai leakers

Dopo mesi e mesi di estenuante attesa da parte dei giocatori di tutto il mondo, finalmente a partire dallo scorso 15 novembre è disponibile Pokémon Spada e Scudo, in esclusiva ovviamente per Nintendo Switch. Il titolo ha, sin da subito, registrato un enorme successo di vendite, scalando le cime delle classifiche di tutto il mondo e totalizzante la strabiliante cifra di 6 milioni di copie vendute nel corso della settimana di lancio.

A pochi giorni dal lancio, diversi leakers hanno svelato molto dei nuovi contenuti che caratterizzano Pokémon Spada e Scudo grazie alla guida strategica del gioco, rovinando in parte l’esperienza di gioco e il senso di inedito che dovrebbe normalmente caratterizzare questa tipologia di titoli.

Proprio in difesa di questo, gli avvocati della Pokémon Company International hanno iniziato una battaglia legale nei confronti degli stessi leakers che hanno condiviso informazioni riservate prima del tempo sui vari social network, tra cui in particolare Facebook, Twitter, Imgur e altri celebri portali videoludici quali Polygon e Dot Esports, per un totale di 300 pagine.

Non ci resta a questo punto che attendere futuri aggiornamenti a riguardo: non è infatti la prima volta che succede una cosa del genere, con il rilascio in anticipo di contenuti sul Capitolo 2 di Fortnite 2 il mese scorso.

E voi, state giocando a Pokémon Spada e Scudo? Quale versione avete scelto? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!