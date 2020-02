Pokémon Spada e scudo in offerta su Mediaworld!

Vi segnaliamo che su Mediaworld sono disponibili in sconto i due nuovi capitoli del franchise Pokémon. Stiamo ovviamente parlando degli episodi Spada e scudo, arrivati qualche mese fa su Nintendo Switch, ed oggi entrambi in sconto ad appena 49,99€!

Ottava generazione della saga Nintendo, Pokémon Spada & Scudo ci hanno subito colpiti per le innovazioni introdotte, configurandosi come due ottimi capitoli del popolare franchise dedicato ai mostriciattoli digitali. SI tratta di due esperienze di gioco vaste e accattivanti, perfette sia per i vecchi fan che come apripista per tutti quei giocatori che, ad oggi, non hanno mai messo mano al famosissimo brand. Il ritorno dei capopalestra, la nuova meccanica Dynamax/Gigamax e una trama appassionante sono solo alcuni dei punti di forza di due titoli che sono ancora altissimi nelle classifiche di vendite e gradimento di tutto il mondo, complice anche l’ottimo supporto che il team di sviluppo sta fornendo ai giochi, con aggiornamenti costanti e la recente promessa di DLC atti ad ampliare il campionario di Pokémon da collezionare.

Generalmente venduti al prezzo di 59,99€, Pokémon Spada e Scudo, come tutti i titoli Nintendo, sono raramente soggetti a promozioni che ne abbassino il prezzo. Trovarli in rete con uno sconto (contenuto ma interessante), rappresenta quindi un’ottima occasione per tuffarsi in un’avventura longeva ed ammaliante: un’occasione ottima che, certamente, avrà vita breve tra le pagine di Mediaworld, specie dopo il recente annuncio della “Mediaworld Gaming Week”, settimana di offerte dedicate al gaming di cui vi abbiamo parlato proprio di recente a queste coordinate.

