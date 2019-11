Pokémon Spada e Scudo, in un leak le presunte evoluzioni di Grookey e Sobble

Un leak di Pokémon Spada e Scudo mostra le presunte evoluzioni di due Pokémon iniziali. Le foto sono state diffuse da un utente di Twitter.

A poco meno di due settimane dal lancio di Pokémon Spada e Scudo, un utente di Twitter ha diffuso alcune foto delle presunte evoluzioni di due dei tre Pokémon iniziali. La fonte non sembra avere alle spalle altre rivelazioni sulla serie e non c’è nessuna indicazione sul suo grado di affidabilità. Dunque le immagini vanno prese con una certa cautela e meglio chiarire subito che potrebbero rivelarsi degli spoiler se dovessero essere confermate come vere.

Le foto pubblicate dall’utente Twitter “LeakPokemon” mostrano le presunte evoluzioni di due dei tre Pokémon tra i quali il protagonista potrà scegliere il proprio compagno, si tratta di Grookey e Sobble. Ad ogni modo non si potrebbero avere comunque altri riscontri sulle foto dato che l’account responsabile del presunto leak è stato chiuso e che tutti i suoi post e le foto sono state rimosse dal social network.

La serie dei Pokémon non è estranea ai leak, quasi sempre prima dell’uscita di un gioco molte informazioni arrivano prima della pubblicazione attraverso canali non ufficiali e anche Pokémon Spada e Scudo non fa eccezione. Il gioco sarà rilasciato il 15 novembre prossimo su Switch e segnerà il ritorno di un episodio principale della serie su una console casalinga dopo tanto tempo.

La novità principale sarà rappresentata ovviamente dall’ottava generazione di Pokémon che sarà possibile catturare nel corso dell’avventura ambientata a Galar. La regione in cui è ambientato questo nuovo episodio avrà anche delle zone open world che sarà possibile raggiungere abbastanza presto e permetteranno di affrontare sfide di diverso tipo e diverso grado di difficoltà. Dopo quasi vent’anni, inoltre, il tutorial sulla cattura all’inizio del gioco potrà essere saltato se già si sarà affrontato con successo un Pokémon prima di parlare con alcuni personaggi non giocabili.