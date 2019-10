Pokémon Spada e Scudo, il team ha voluto creare il miglior gioco della serie

Pokémon Spada e Scudo è uno dei giochi più ambiziosi di Game Freak. Il game director spiega che il team ha voluto creare il migliore gioco della serie.

Durante lo sviluppo di Pokémon Spada e Scudo gli sviluppatori si erano posti un solo obiettivo: creare il miglior titolo dedicato alle creature tascabili. Lo ha dichiarato alla rivista Game Informer il game director Shigeru Ohmori, designer storico di Game Freak che lavora sulla serie ormai da 17 anni.

“Siamo partiti con l’idea di creare il più completo, il più solido gioco della serie, insomma il migliore titolo dedicato ai Pokémon in circolazione – ha detto Ohmori – a maggior ragione che viene sviluppato su Nintendo Switch e che per la prima volta una nuova intera generazione arriva su una console casalinga”. Prima d’ora infatti ogni generazione aveva debuttato su portatili Nintendo, dal Game Boy siano al 3DS. Quella che arriva su Switch sarà l’ottava generazione e al momento sono state rivelate ufficialmente una ventina di creature.

Il game director di Pokémon Spada e Scudo ha spiegato che in tutte le parti del gioco il team ha tentato di tenere alti gli standard di qualità in “ogni aspetto del gioco: gameplay, comparto visivo e tutto il resto. Questo è stato il tema ricorrente nello sviluppo del titolo: realizzare il miglior gioco dei Pokémon di sempre”. Il titolo non è il primo ad apparire su Nintendo Switch. L’anno scorso era stato pubblicato Pokemon: Let’s Go, nelle due versioni Pikachu ed Eevee. Per Game Freak il titolo era stato un test molto importante considerato che il team arrivava dallo sviluppo di titoli per 3DS. “Abbiamo dovuto allargare lo staff e capire come riuscire a realizzare al meglio un titolo per Switch – ha detto Ohmori – Questo ha richiesto del tempo e abbiamo avuto bisogno di ulteriori risorse”.

Al momento, solo per gli addetti ai lavori, è disponibile una demo di 90 minuti che ha rivelato altri nuovi Pokémon (i giornalisti però non sono autorizzati a parlarne) e alcuni aspetti del gioco, da quelli più piccoli come la possibilità di saltare il tutorial sino a quelli più grandi come il livello delle sfide che aspettano i giocatori nelle Terre Selvagge, tra l’altro facilmente raggiungibile dopo le fasi iniziali. Pokémon Spada e Scudo sarà in vendita a partire dal 15 novembre prossimo.