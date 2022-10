In relazione all’imminente uscita di Pokémon Scarlatto e Violetto, The Pokémon Company ha recentemente rivelato la chiusura di molte delle modalità online presenti fino a ora all’interno di Pokémon Spada e Scudo. Il tutto avverrà a partire dal primo di novembre, con la rimozione dai giochi delle notizie sulle Terre selvagge e le stagioni classificate nel Battle Stadium.

Serebii Update: Details have been released for future online connectivity in Pokémon Sword & Shield from November 1st 2022. Most features will remain but some will no longer be updated. Details @ https://t.co/gDbXkIa6cr pic.twitter.com/SQaK9Xgl0P — Serebii.net (@SerebiiNet) October 14, 2022

Ricordando come al suo lancio, nel corso del 2019, Pokémon Spada e Scudo avesse introdotto una marea di novità per i fan della serie (come l’open world nell’area selvaggia, ad esempio), si prepara adesso a una conseguente e progressiva chiusura in vista del futuro. Dopo tre anni, infatti, parrebbe proprio che Game Freak stia preparando il terreno per i prossimi capitoli del franchise, lasciandosi alle spalle tutto il resto.

Ciò significa che l’arrivo di Pokémon Scarlatto e Violetto nel corso di novembre significherà anche la rimozione di alcune modalità di Pokémon Spada e Scudo. Il tutto è stato rivelato per la prima volta dal profilo Twitter di Serebii.net, il quale ha anticipato, con un post dedicato, l’imminente pubblicazione degli ultimissimi aggiornamenti del gioco, con le ultime novità per la Wild Area e la fine degli aggiornamenti alle stagioni classificate del Battle Stadium. Questo comporterà la scomparsa anche dei risultati legati al grado personale sulla Pokémon HOME, lasciando comunque la possibilità agli appassionati di continuare a combattere senza classificarsi, con le competizioni amichevoli comunque ancora disponibili. Questo fino a dicembre, quando le partite amichevoli non verranno più visualizzate sulla home.

Sembra proprio che con la progressiva scomparsa di queste modalità online, l’unica scelta per una competizione, classificata o amichevole che sia, diventerà Pokémon Scarlatto e Violetto, con il loro personale Battle Stadium nuovo di zecca. Una scelta del genere non risulta del tutto inaspettata in un mercato che guarda sempre al prossimo titolo in uscita, così gli amanti di Pokémon Spada e Scudo più competitivi nei prossimi mesi dovranno guardare verso le nuove avventure in commercio.