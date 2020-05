Pokémon Spada e Scudo: 21 nuove mosse svelate da un leak?

Tra i tanti titoli appartenenti al fortunato brand dei Pokémon, è indubbio che Pokémon Spada e Scudo – di cui potete leggere anche la nostra recensione – sia stato uno dei più controversi. La creatura di casa Game Freak era infatti assai attesa da tutti i fan Nintendo, i quali non vedevano l’ora di potersi godere un nuovo titolo del franchise sulla loro ibrida preferita dopo la piccola parentesi di Pokémon Let’s Go. Giunti all’uscita su Nintendo Switch, la produzione si è però rivelata per molti non all’altezza delle aspettative per le più variegate motivazioni, tra limiti e scelte di game design che hanno lasciato dubbiosi molti utenti.

Chiariamoci, Pokémon Spada e Scudo si è rivelato un importante successo commerciale, ma è indubbio che perdere la fiducia della fanbase più accanita sia un colpo assai pericoloso e dal quale è necessario riprendersi subito. Il tentativo di rivalsa è così giunto sotto forma di due DLC, attesi per il prossimo futuro, che andranno ad arricchire pesantemente l’esperienza con nuove ambientazioni e molti nuovi Pokémon catturabili, una notizia che pur infastidendo alcuni videogiocatori, è riuscita a conquistare l’interesse del grande pubblico.

Ebbene, nel corso di queste ultime ore sembrerebbe proprio che alcuni dataminer siano riusciti a scoprire qualche nuova informazione contenuta all’interno dell’ultimo aggiornamento di Pokémon Home. Andando più nello specifico, gli utenti in questione sarebbero riusciti a trovare i nomi di 21 nuove mosse che verranno introdotte all’interno di Pokémon Spada e Scudo con il sopraggiungere delle due tanto chiacchierate espansioni. Nel caso in cui foste interessati, qui di seguito potete leggere la lista completa:

Expanding Force

Steel Roller

Scale Shot

Meteor Beam

Shell Side Arm

Misty Explosion

Grassy Glide

Rising Voltage

Terrain Pulse

Skitter Smack

Burning Jealousy

Lash Out

Poltergeist

Corrosive Gas

Coaching

Flip Turn

Triple Axel

Dual Wingbeat

Scorching Sands

Jungle Healing

Wicked Blow

Surging Strikes

Per il momento Nintendo non ha ovviamente rilasciato alcuna dichiarazione in merito a quanto scoperto dai dataminer, e probabilmente non sapremo la verità sulla situazione fin quando il primo DLC non giungerà sulle nostre console. Per questo motivo, allo stato attuale non possiamo far altro che consigliarvi di prendere il tutto come un rumor che, conseguentemente, potrebbe portare a un nulla di fatto per il prossimo futuro.