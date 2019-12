Pokémon Spada e Scudo, neve su Galar per tutti i giocatori

Nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni dei giocatori di Pokémon Spada e Scudo sulla neve apparsa su tutte le zone Galar, ovvero la regione nella quale è ambientato il nuovo titolo della serie di Game Freak. Quello che sembra all’apparenza un nuovo evento partito in occasione della stagione invernale e delle festività natalizie ormai alle porte in realtà è semplicemente legato al sistema delle condizioni atmosferiche.

L’account Twitter del sito Serebii.net, specializzato proprio nella serie, ha pubblicato alcune foto che mostrano il clima invernale nelle Terre Selvagge, l’overworld di Pokémon Spada e Scudo, insieme ad alcune immagini delle mappe dove vengono segnalate le condizioni atmosferiche tutte identiche poi confermate da molti altri giocatori. La presenza della neve su Galar ha ovviamente altre conseguenze al di là di portare i giocatori in un’atmosfera invernale dato che è possibile trovare Pokémon legati al rispettivo elemento.

Dato che Pokémon Spada e Scudo è uscito il 15 novembre scorso, questa è la prima volta che i giocatori si trovano a sperimentare questo fenomeno comune che è destinato a ripetersi ogni primo del mese secondo schema e climi prefissati. Quasi superfluo aggiungere che, come per tutte le meccaniche di questo tipo, basta cambiare la data tra le opzioni della console per ottenere l’effetto desiderato.

Nonostante le consuete critiche che ne hanno preceduto il lancio, entrambe le versioni di Pokémon Spada e Scudo hanno ottenuto un ottimo successo raggiungendo le sei milioni di copie vendute in una sola settimana a livello mondiale, delle quali due milioni soltanto sul mercato giapponese. Numeri che rendono il titolo di Game Freak il gioco venduto più rapidamente di sempre e con la miglior prima settimana, record che in entrambi casi riguarda i titoli Nintendo Switch.