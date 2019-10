Pokémon Spada e Scudo, per Game Freak non diventerà una serie annuale

Pokémon Spada e Scudo sarà fondamentale per il futuro della serie secondo Game Freak che spiega anche di non puntare per forza a un nuovo gioco ogni anno.

Quest’anno arriverà Pokémon Spada e Scudo, nel 2018 era stato il turno di Let’s Go: Pikachu ed Eevee e ancora prima di Sole e Luna e delle versioni Ultra. Insomma, Game Freak ha rilasciato titoli dedicati ai Pokémon quasi ogni anno. Il team spiega però che questa regolarità non è voluta e che non considera il franchise come una serie annuale.

Il produttore di Pokémon Spada e Scudo Junichi Masuda ha spiegato in un’intervista a VG247 che ogni volta che Game Freak inizia un nuovo progetto, prima cerca di capire esattamente che tipo di gioco vuole sviluppare e, partendo da questo, il team stabilisce solo in un secondo momento i tempi necessari per arrivare al rilascio sulla base di vari fattori. Per Game Freak è importante “fare in modo che sempre più persone abbiano la possibilità di avvicinarsi alla serie e giocarla”.

Nell’intervista Junichi Masuda parla anche di una sfida molto importante: rivolgersi contemporaneamente ai fan di lunga data e ai nuovi arrivati. La serie d’altronde è ormai ultraventennale come ha ricordato un recente spot del nuovo gioco. “Abbiamo ovviamente chi segue i Pokémon ormai da molto tempo e senza dubbio vogliamo continuare a sviluppare titoli che loro per primi possano essere apprezzare – ha detto Masuda – Allo stesso tempo in ogni gioco cerchiamo sempre di coinvolgere nuovi giocatori e realizzare titoli che siano accessibili per i nuovi arrivati”. Per il produttore di Pokémon Spada e Scudo questo è un aspetto molto importante che il suo team tiene in forte considerazione quando inizia un nuovo progetto.

Pokémon Spada e Scudo sarà fondamentale per la direzione che la serie prenderà in futuro assicura Masuda e quindi sarà molto importante per Game Freak vedere la risposta dei giocatori al titolo sviluppato per Nintendo Switch. Il gioco introdurrà, tra le altre novità, la regione inedita di Galar e l’ottava generazione della quale fanno parte ovviamente anche i tre nuovi Pokémon iniziali da scegliere come sempre all’inizio dell’avventura. Il titolo è in uscita, lo ricordiamo, il prossimo 15 novembre.