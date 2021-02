Pokémon Spada e Scudo sono i terzi giochi Pokémon più venduti dopo Oro e Argento

I rumor viaggiano veloci sul web, soprattutto quando quest’anno si festeggia il venticinquesimo anniversario del brand di Pokémon e le voci sul remake di Diamente e Perla sono parecchio insistenti. Aspettando prossimi annunci legati al mondo creato da Game Freak, Nintendo ha reso pubbliche le vendite di alcuni dei suoi ultimi titoli usciti su Nintendo Switch. Tra questi giochi sono presenti anche i titoli di ottava generazione Pokémon Spada e Scudo.

La coppia di giochi uscita a fine 2019 è stata un grandioso successo, uno dei più grossi da quando la serie esiste. Con i loro 20.35 milioni di copie vendute, Pokémon Spada e Scudo salgono direttamente al terzo posto della classifica dei titoli Pokémon di maggiore successo. Numeri molto alti, che per un gioco principale del franchise non si toccavano da parecchi anni, dall’uscita di due grandi classici come Pokémon Oro e Argento.

La seconda generazione ambientata tra Jotho e Kanto ha venduto globalmente 23.10 milioni di copie, solamene 3 milioni in più di Pokémon Spada e Scudo. Il successo dei titoli più recenti segna quindi un ritorno in grande stile per il brand, che però si porta dietro anche le molte critiche mosse dai diversi appassionati che vorrebbero di più dai prossimi giochi principali di uno dei brand videoludici più amati e giocati di sempre.

Curioso vedere come al quarto posto della classifica, subito sotto a Pokémon Spada e Scudo, si trovi la quarta generazione con Diamante e Perla; proprio quei titoli che, stando ai numerosissimi rumor, dovrebbe ricevere il prossimo grande remake per il brand con protagoniste le creature collezionabili. Di seguito trovate la classifica dei giochi Pokèmon che hanno venduto più copie.

Pokémon Rosso Verde e Blu: 31,38 milioni di copie Pokémon Oro e Argento: 23,10 milioni di copie Pokémon Spada e Scudo: 20,35 milioni di copie Pokémon Diamante e Perla: 17,67 milioni di copie Pokémon X e Y: 16,49 milioni di copie Pokémon Rubino e Zaffiro: 16,22 milioni di copie Pokémon Sole e Luna: 16,20 milioni di copie Pokémon Nero e Bianco: 15,64 milioni di copie Pokémon Giallo: 14,64 milioni di copie Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha: 14,34 milioni di copie

Cosa ne pensate delle vendite ottenute da Spada e Scudo? Vi aspettavate che la coppia di titoli raggiungesse il terzo posto tra i giochi Pokémon più venduti di sempre? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.