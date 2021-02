Pokémon Spada e Scudo su Game Boy, fan apre le porte alla nostalgia

Pokémon è sicuramente uno dei brand più amati dal pubblico, tanto da vantare migliaia di gadget, una corposa collezione di carte ed ovviamente gli immancabili videogames che ci hanno accompagnato quasi come dei tutori. La maggior parte di voi sarà cresciuto infatti a suon di latte e Pokémon, intervallando le avventure videoludiche con quelle trasmesse in TV grazie al cartone animato. Le versioni rosso, blu e giallo sono probabilmente quelle che hanno colpito al primo impatto, proponendo uno stile di gioco pazzesco e gratificante allo stesso tempo.

Con il passare degli anni Nintendo ha rilasciato diversi capitoli fino ad arrivare agli ultimi due Spada e Scudo che hanno fatto parlare molto di sé sia in positivo che in negativo. Se siete quindi dei nostalgici questa è la notizia che fa per voi perché un fan ha ricreato i due recenti giochi in versione Game Boy. Lo youtuber giapponese, ha postato un video sul proprio canale in cui mostra una storia originale di Pokémon Spada e Scudo stile 8bit.

Nel video vediamo una piccola introduzione che ricorda molto quella iconica delle versioni rilasciate nel 1996. L’opera è soltanto in giapponese, ma riesce a trasportarci indietro di vent’anni con una grafica ed una colonna sonora che riesce a colpire il cuore. La descrizione dell’autore racconta come lui ed altre persone volevano rivivere la storia di Pokémon Spada e Scudo come se fossero tornati indietro nel tempo, dobbiamo ammettere che ci sono riusciti appieno.

