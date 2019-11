Pokémon Spada e Scudo guidano la classifica settimanale dell’eShop Nintendo

Le due versioni di Pokémon Spada e Scudo sono in cima alla classifica dei giochi più venduti per Switch sul negozio digitale di Nintendo. Il nuovo capitolo, al di là delle critiche, continua a riscuotere un buon successo di vendite sia nelle sue edizioni fisiche che in quelle digitali. Nella prima settimana di vendite i giochi avevano raggiunto le 6 milioni di copie incoronando questo capitolo come uno dei titoli per Switch venduti più velocemente di sempre.

Oltre Pokémon Spada e Scudo, in terza posizione troviamo Quest for the Golden Duck, gioco ispirato a Pac-Man che oltre a una campagna per giocatore singolo punta alle modalità in cooperativa e PvP sino a un massimo di quattro giocatori. Questo titolo è disponibile per Switch solo nella sua versione scaricabile dall’eShop. Al posto successivo della classifica troviamo un altro classico Nintendo, Luigi’s Mansion 3 che a distanza di quasi un mese mantiene comunque un ottimo piazzamento seguito da un gioco-rivelazione degli ultimi tempi, ovvero Untitled Goose Game, che vi mette nei panni di un’oca impegnata a disturbare gli abitanti di una pacifica cittadina.

La seconda parte dei primi dieci posti della classifica mostra ancora una volta l’intramontabile successo dell’esclusiva Nintendo Zelda Breath of the Wild e del titolo indie Cuphead, non così scontato per un gioco uscito oltre sei mesi fa.

In decima posizione troviamo invece un’uscita recente, si tratta di Let’s Dance 2020 preceduta all’ottava e alla nona rispettivamente dall’indie in stile 8-bit, Mana Spark e da Rocket League, titolo a metà tra un gioco calcistico e uno di guida. Restano da segnalare altre due esclusive mai fuori moda, ovvero Super Mario Party (11) e Super Smash Bros. Ultimate (17). Ori and the Blind Forest Definitive Edition ha un buon piazzamento sia nella classifica generale dove si trova alla 13/esima posizione sia in quella dei giochi digitali, nella quale ha invece raggiunto il sesto posto.