Pokémon Spada e Scudo, il tutorial sulla cattura si potrà saltare

Pokémon Spada e Scudo permetterà di saltare il tutorial su come catturare Pokémon. Emerge dalla prova della demo di 90 minuti provata dalla stampa.

Pokémon Spada e Scudo permetteranno di saltare la parte introduttiva che spiega come catturare i Pokémon. Chi ha buona memoria ricorda che è la prima volta dai tempi della versione Cristallo del 2000 che viene data ai giocatori questa possibilità. In realtà, però, è meno immediato di come sembra, dato che non ci sarà la classica domanda (più o meno creativa) per risparmiarsi la spiegazione.

Il gioco inizia dando la possibilità al vostro personaggio di scegliere il Pokémon iniziale tra Grookey, Scorbunny e Sobble. Poi bisogna parlare con la madre del protagonista che vi da dei soldi e cinque Poké Ball, a questo punto il classico copione sembra però cambiare un po’. Arriverete infatti dal vostro rivale Hop e suo fratello Leon, campione di Galar che dovrebbero spiegarvi come funziona la cattura ma se prima di incontrarli avete però già catturato un Pokémon non ci sarà alcuna spiegazione. Leon si limiterà a un commento sul fatto che siete già abbastanza esperti.

Sembra essere un aspetto marginale ma per i fan della serie dopo tanti anni ripetere lo stesso tutorial era diventato probabilmente ormai piuttosto noioso (anche se qualcuno, forse si era anche affezionato). In generale, riporta Gamespot, tutte le fasi iniziali di Pokémon Spada e Scudo sono più veloci soprattutto rispetto alla versione precedente, Sole e Luna, la cui parte introduttiva era piuttosto lunga. Nei primi 90 minuti del nuovo gioco è possibile già raggiungere le Terre Selvagge, l’open world dov’è anche possibile incontrare Pokémon di livello molto alto.

Tutto questo ovviamente è stato provato sulla demo che è stata resa disponibile ad alcune testate e giornalisti per iniziare a provare il gioco. Tra le varie novità aggiunte da questo capitolo inoltre non ci saranno solo le creature di Galar ma anche la nuova trasformazione Gigamax. Pokémon Spada e Scudo erano stato presentato in maniera ufficiale da Nintendo nel febbraio scorso e sarà pubblicato il prossimo 15 novembre su Nintendo Switch.