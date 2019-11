Game Freak conferma che anche in Pokémon Spada e Scudo ci sarà un livello di difficoltà unico ma i giocatori avranno a disposizione molte sfide diverse.

I veterani della serie non rimarrano di certo stupiti dal fatto che Pokémon Spada e Scudo non avrà differenti livelli di difficoltà. Trattandosi però di un capitolo per console casalinga era possibile immaginare che Game Freak intendesse inserire questa opzione ma gli sviluppatori Junichi Masuda and Shigeru Ohmori hanno confermato che il gioco sotto questo aspetto seguirà la tradizione della serie.

“In Spada e Scudo, non c’è una specifica opzione per cambiare la difficoltà del gioco” hanno dichiarato gli sviluppatori che però ci tengono a sottolineare le sfide di diversa difficoltà che i giocatori si troveranno ad affrontare. “Certamente ci sono modi diversi per giocare a Pokémon, come differenti aspetti che i giocatori possono apprezzare, alcuni più difficili di altri e in questo senso speriamo che ogni giocatore possa trovare il tipo di sfida più adatto” hanno aggiunto Masuda e Ohmori.

Ci sono poi altre possibilità legate al gameplay che permettono a ogni giocatore di fare delle scelte che possono rendere più o meno difficile il gioco. “Il livello di difficoltà è inoltre legato al numero di Pokémon che i giocatori possono portare – hanno detto gli sviluppatori di Game Freak – e questo aspetto del gameplay può essere usato per gestire la difficoltà nel modo in cui si preferisce”.

Junichi Masuda and Shigeru Ohmori hanno inoltre parlato di possibili funzionalità aggiuntive. È stata innanzitutto esclusa la possibilità di usare gli Amiibo in Pokémon Spada e Scudo, anche se c’è il supporto per Poké Ball Plus. La periferica ad ogni modo avrà delle funzionalità limitate dato che a differenza di quanto accade per Let’s Go Pikachu ed Eevee non potrà essere usata come controller ma si limiterà a permettere il trasferimento di un Pokémon per portarlo sempre con sé. L’uscita di Pokémon Spada e Scudo è prevista su Nintendo Switch per il prossimo per il 15 novembre.