Pokémon Spada e Scudo, Dengeki analizza le vendite delle singole versioni

Nei giorni scorsi erano arrivati da Famitsu i primi dati di vendita di Pokémon Spada e Scudo per Switch balzato in cima alla classifica con 1,365 milioni di copie vendute nei negozi giapponesi in appena pochi giorni. Adesso arrivano anche i dati aggiornati di Dengeki, altra fonte principale dei dati di vendita, che nella sua rilevazione ha registrato un dato non troppo differente pari a 1.357.000 unità.

In questo caso, però, le informazioni sono ancora più interessanti perché a differenza di Famitsu ci permettono di sapere come sono andate le vendite della singole versioni. Secondo Dengeki, infatti, i giocatori giapponesi hanno acquistato di più la versione Pokémon Spada che è riuscita a piazzare 499.573 copie, mentre sono state 347.629 quelle vendute di Pokémon Scudo. E’ interessante però dare un’occhiata all’andamento del bundle che include entrambe le versioni.

Il Double Pack di Pokémon Spada e Scudo ha venduto in Giappone complessivamente 254.612 unità. Sempre secondo Dengeki, nei primi giorni di uscita del gioco è stato venduto l’80% delle copie distribuite ai negozianti. Le versioni di Pokémon Sole e Luna per Nintendo 3DS avevano venduto in tutto al lancio circa 2,21 milioni di copie, mentre le precedenti X e Y avevano raggiunto i due milioni e mezzo nello stesso arco temporale.

I confronti con le versioni precedenti vedono in teoria un calo di vendita anche se poi i fattori che entrano in gioco sono parecchi, a partire dalla distribuzione digitale. Le versioni eShop di Pokémon Spada e Scudo infatti non sono calcolate nelle classifiche di vendita di Dengeki e Famitsu anche se certamente rispetto alle versioni per console portatile, avranno avuto un’incidenza ancora maggiore sulle vendite.