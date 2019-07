Pokémon Spada e Scudo: ecco perché mancano alcune feature

Game Freak ha svelato in un'intervista il perché dell'assenza di molte amate feature negli attesissimi Pokémon Spada e Scudo.

Nonostante siano due dei titoli più attesi dai fan del brand e dai possessori di Nintendo Switch, Pokémon Spada e Scudo sono costretti a difendersi da una lunga serie di critiche. Dall’accusa di aver riutilizzato vecchi asset, come vi avevamo raccontato qui, al fatto di aver escluso una grande quantità di amate feature e Pokémon, Game Freak non se la sta infatti passando bene ed è stata costretta ad intervenire in un’intervista per difendere alcune sue scelte.

Oggetto delle dichiarazioni fatte dalla software house è soprattutto l’assenza nei futuri titoli della saga di alcune delle feature più interessanti introdotte nei scorsi capitoli del franchise. Stiamo parlando, ad esempio, di Mosse Z e Mega Evoluzioni che in Pokémon Spada e Scudo non saranno assolutamente presenti.

Game Freak, per difendersi tali accuse, ha dichiarato: “A Game Freak desideriamo sorprendere i vari giocatori con nuove forme di gameplay. Non vogliamo riutilizzare le stesse meccaniche ogni volta, vogliamo qualcosa di sempre nuovo che sorprenda le persone e le faccia divertire con i nostri titoli”

Non tutto quello che è stato abbandonato è però perduto per sempre. La software house ha infatti sottolineato che alcune meccaniche, se ce ne fosse bisogno, potrebbero ben tornare negli episodi della saga. Un esempio di tutto ciò è la bici, assente negli ultimi titoli Pokémon ma ora prevista in Pokémon Spada e Scudo sebbene con alcune modifiche, come la possibilità di andare sull’acqua.

Che ne pensate delle dichiarazioni fatte da Game Freak riguardo le meccaniche mancanti nei prossimi Pokémon Spada e Scudo, le ritenete comprensibili o è per voi solo un modo per ripararsi dalle critiche? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo direttamente nei commenti qui sotto!