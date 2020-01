Pokémon Spada e Scudo: un nuovo Pokémon Misterioso sarà svelato al Pokémon Day 2020

È un periodo pieno di novità per Pokémon e, in particolar modo, per Pokémon Spada e Scudo. Recentemente è stato annunciato il Pass espansione per i due nuovi titoli di GameFreak, che permette di accedere a due DLC in arrivo durante l’anno. Ora, inoltre, The Pokémon Company ha confermato i proprio piani per il Pokémon Day 2020 che avrà luogo il prossimo 27 febbraio.

In tale data, potremo scoprire un nuovo Pokémon Misterioso, ovvero la sotto-categoria di Pokémon Leggendari più rara e, perlopiù, ottenibile solo tramite eventi ufficiali. Questa creatura apparirà nel gioco ma anche in Pokémon the Movie: Coco. Sempre per quanto riguarda Pokémon Spada e Scudo, inoltre, ci sarà un Raid speciale e le creature dei Raid classici continueranno a variare nel corso delle settimane.

Ci saranno poi alcune novità per Pokémon GO e saranno rilasciate nuove informazioni per quanto riguarda Pokémon Masters. In Giappone, inoltre, dovrebbe essere reso disponibile un bundle cross-over tra Pokémon Quest e Nintendo Labo: lo stile “cubettoso” di Quest si adatta perfettamente alle costruzioni di cartone, in effetti.

Pokémon Spada e Scudo saranno di certo supportati a lungo; dopotutto, l’opera di GameFreak ha venduto più di 16 milioni di copie entro la fine del 2019 e Nintendo, in linea generale, vuole fare in modo che gli utenti giochino più a lungo con i titoli acquistati, sia introducendo contenuti in-game ed eventi, sia tramite DLC. In sostanza, Pokémon Spada e Scudo hanno di fronte almeno un anno pieno di attività e novità: chissà che la Casa di Kyoto non decida di proseguire anche più a lungo.