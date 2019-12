Pokémon Spada e Scudo ancora in cima alle classifiche

Finalmente, dopo tanti ed estenuanti mesi di attesa, lo scorso 15 novembre i ragazzi di Game Freak hanno fatto uscire Pokémon Spada e Scudo, disponibile in esclusiva per Nintendo Switch, portando per la prima volta in assoluto un episodio della serie principale su console casalinga. Il titolo, ambientato all’interno dell’inedita regione di Galar, ha introdotto i giocatori all’ottava generazione di Pokémon, oltre ad apportare diverse migliorie in termini di gameplay, introducendo il Campeggio e le Terre Selvagge, così come le evoluzioni Dynamax e Gigantamax.

Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono stati pubblicati i nuovi dati di vendita settimanali giapponesi, che evidenziano come Pokémon Spada e Scudo mantenga ancora la vetta delle classifiche, con ben 275’000 copie vendute, arrivando così ad un totale di ben 2 milioni di unità.

Questi dati vanno ovviamente di pari passo con le vendite di Nintendo Switch, che mantiene il primo posto nella classifica hardware settimanale giapponese, con 179’000 unità vendute, contro le 7000 di PlayStation 4, che si appresta a terminare nel giro di pochi mesi il suo ciclo vitale. E voi, quale versione avete deciso di acquistare tra Pokémon Spada e Pokémon Scudo? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!