Pokémon Spada e Scudo: ecco i codici per Dono Segreto, disponibili per poco tempo

Pokémon Spada e Scudo stanno facendo parlare molto di sé nelle ultime settimane e, spesso, in modo tutt’altro che positivo. Per molti videogiocatori, però, conta solo mettersi alla ricerca dei propri Pokémon preferiti all’interno della regione di Galar. Per farlo, ovviamente, è necessario avere con sé una valida quantità di Pokéball, ancora meglio se speciali e dedicate alla creatura che vogliamo catturare. In nostro soccorso arriva quindi il Dono Segreto.

Come i fan storici sanno, tramite la funzione di Dono Segreto è possibile inserire una serie di codici definiti da Nintendo. Ora, grazie a Pokémon GO Raid Italia come potete vedere qui sotto, abbiamo modo di vedere tutti i codici con tanto di premi ottenibili. Si tratta perlopiù di Pokéball speciali, come già detto, ma anche di Punti Lotta.

È importante notare, però, che ogni codice ha una propria scadenza: alcuni saranno disponibili unicamente fino al 15 gennaio 2020, mentre altri arrivano fino al 30 gennaio. Il codice KAMPFTEAM, unica eccezione, sarà disponibile invece fino al 28 febbraio 2020.

Il Dono Segreto è disponibile dal menù principale e vi chiede di inserire il codice: ognuno è utilizzabile una singola volta, ovviamente. In totale avremo tra le mani 29 Pokéball differenti e 40 Punti Lotta: trattandosi di regali completamente gratuiti, non possiamo fare altro se non ringraziare Nintendo e GameFreak.

Vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate di Pokémon Spada e Scudo? Vi è piaciuto oppure avete molto da criticare?