Pokémon Spada e Scudo: ecco le differenze esclusive tra le due versioni

Facciamo il resoconto delle differenze di cui siamo a conoscenza in questo momento all'interno dei giochi Pokèmo di ottava gen. Pokémon Spada e Scudo.

Il rilascio di Pokémon Spada e Scudo è ormai dietro l’angolo, l’ottava generazione Pokémon arriverà su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre. Come sempre, si potrà scegliere tra due diverse versioni del gioco, e indipendentemente da quale il giocatore sceglierà l’avventura principale rimarrà la stessa sia all’interno di Spada che in Scudo. Questo significa che ogni videogiocatore incontrerà per lo più gli stessi personaggi, i Pokémon e gli avvenimenti di trama, ma come succede dal debutto della serie con Pokémon Blu e Rosso, ogni versione presenterà anche alcuni elementi distinti.

C’è ancora molto che non sappiamo sull’ottava generazione Pokémon, ma al momento abbiamo già avuto modo di intravedere in che modo i due giochi differiranno. Mancano ancora delle informazioni, che di sicuro, Nintendo e Game Freak stiano nascondendo per non rovinare la sorpresa agli appassionati.

Per la prima volta nella serie, Pokémon Spada e Scudo presenteranno alcuni capi palestra esclusivi all’interno delle diverse versioni. Come abbiamo appreso dall’ultimo trailer dei giochi, alcune città presenti nella regione di Galar ospiteranno palestre differenti a seconda della versione che possiede il giocatore. Al momento non è chiaro quante e quali palestre differiranno all’interno dei due giochi, ma ne conosciamo solo un caso. In Pokemon Spada, i giocatori sfideranno Fabia, la capo palestra di tipo Lotta, mentre nella stessa palestra in Scudo sarà si troverà Onion, un allenatore che usa Pokémon di tipo spettro.

Proprio come in passato, Spada e Scudo ospiteranno ciascuno una manciata di Pokémon esclusivi che non saranno presenti e catturati nell’altra versione. Non conosciamo ancora l’elenco completo dei Pokémon esclusivi all’interno delle due versione, ma The Pokemon Company ha confermato al momento solo alcuni dei mostriciattoli collezionabili appartenenti alle precedenti generazioni che potranno essere trovati in esclusiva solo in Spada o solo in Scudo.

Pokémon esclusivi in Spada:

Deino

Zweilous

Hydreigon

Jangmo-o

Hakamo-o

Kommo-o

Farfetch’d

Sirfetch’d

Pokémon esclusivi in Scudo:

Larvitar

Pupitar

Tyranitar

Goomy

Sliggoo

Goodra

Ponyta forma Galar

Come i precedenti giochi Pokémon, Spada e Scudo sono rappresentati ciascuno da un Pokémon leggendario diverso. La copertina di Spada è adornata da Zacian, un quadrupede che brandisce una spada nelle sue fauci e si muove con grazia, mentre sulla copertina di Scudo si trova Zamazenta, che vanta una criniera simile a un’armatura sotto forma di uno scudo. Non sono ancora stati rivelati molti altri dettagli sui due leggendari di ottava generazione e i Pokémon potrebbero non essere necessariamente esclusivi all’interno delle loro versioni. Avete già deciso quale versione del gioco comprare? Diteci la vostra.