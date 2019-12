Pokémon Spada e Scudo: i dettagli dell’evento natalizio

Il mese appena tracorso di novembre è stato fondamentale per il franchise di Pokémon, grazie soprattutto all’uscita degli attesissimi Pokémon Spada e Scudo, disponibili a partire dallo scorso 15 novembre in esclusiva per Nintendo Switch, essendo a tutti gli effetti i primi titoli della serie principale ad esordire in assoluto su console casalinga.

Pokémon Spada e Scudo, sin dal loro lancio, hanno registrato un successo eccezionale a livello mondiale, riuscendo a salire in cima alle classifiche di ogni territorio di mercato, e totalizzando più di 2 milioni di copie vendute già solo nel mercato giapponese.

In particolare, durante le ultime ore, Nintendo ha annunciato l’arrivo dell’evento natalizio a tema Pokémon Spada e Scudo, con l’introduzione del Raid di Delibird, disponibile a partire dalla giornata di oggi fino al prossimo 25 dicembre, Natale. Prendendo parte a questo raid a tema natalizio, i giocatori avranno la possibilità di ottenere caramelle extra come premio. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della compagnia, per conoscere i prossimi eventi a tema riservati al gioco.

E voi, quale versione avete scelto tra Pokémon Spada e Pokémon Scudo? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!