Pokémon Spada e Scudo: svelata l’evoluzione di Farfetch’d con un trailer

Pokémon Spada accoglie un nuovo Pokémon: l'evoluzione di Farfatch'd. Ecco il trailer condiviso da Pokémon Company e tutti i dettagli svelati.

Come era stato promesso, quest’oggi è andato online un nuovo trailer di Pokémon Spada e Scudo, il quale ha svelato un nuovo Pokémon, che negli ultimi giorni era stato mostrato in versione “glitchata”. Si tratta di Sirfetch’d, l’evoluzione di Farfetch’d. Quest’ultimo, facente parte della prima generazione della serie, era di tipo normale/volante, ma la sua evoluzione sarà di tipo lotta.

Visivamente non è troppo dissimile da Farfetch’d, ma Sirfetch’d, oltre ad avere un’aura più altera, è quali completamente bianco. L’elemento più importante, però, è il suo equipaggiamento: il Pokémon dispone di una spada e uno scudo, dimostrandosi perfettamente in linea con i temi dei nuovi capitoli. Purtroppo, Sirfetch’d sarà disponibile unicamente in Pokémon Spada. Ecco a voi il trailer.

Attualmente non ci sono altre informazioni riguardo a Sirfetch’d: non sappiamo ad esempio in che modo si evolverà da Farfetch’d. Diteci, cosa ne pensate della nuova creatura? Vi incuriosisce oppure avreste preferito qualcos’altro?

Vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo saranno disponibili a partire dal 15 novembre 2019 su Nintendo Switch.