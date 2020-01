Pokémon Spada e Scudo è un successo in Giappone: ecco i numeri

Pokémon Spada e Scudo, i capitoli più recenti della serie JRPG di Game Freak, sono stati tanto criticati quanto apprezzati, sopratutto in termini di vendite. Per mesi un (ristretto ma rumoroso?) gruppo di appassionati si è scagliato contro il videogioco, anche prima dell’uscita. Al rilascio, però, le vendite hanno ribaltato il pronostico. In particolar modo è il Giappone, patria della serie, ad aver premiato l’opera.

Ora, scopriamo che Pokémon Spada e Scudo hanno raggiunto un importante traguardo: nella settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio sono state vendute 196.925 copie fisiche, arrivando sul territorio nipponico a un totale di 3.185.059 unità. Sottolineiamo che questi dati non includono le versioni digitali: la cifra totale è quindi più alta.

Vediamo la classifica completa dei giochi più venduti durante tale settimana (tra parentesi il numero totale di copie vendute, fino al 5 gennaio):

Pokémon Spada e Scudo: 196.925 (3.185.059) Luigi’s Mansion 3: 52.434 (558.432) Mario Kart 8 Deluxe: 52.195 (2.711.204) Minecraft Nintendo Switch Edition: 46.963 (1.192.902) Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: 44.605 (239.733) Super Smash Bros Ultimate: 43.274 (3.496.326) Brain Training del Dr. Kawashima: 41.455 (76.151) Super Mario Party: 37.903 (1.301.613) Tsuri Spirits Nintendo Switch Version: 30.705 (367.700) Ring Fit Adventure: 30.432 (526.071)

Come potete vedere, l’intera Top 10 di tale settimana è dominata da opere di Nintendo Switch, la console di punta in Giappone. Per trovare un titolo non Switch dobbiamo scendere fino alla posizione 22, con eFootball PES 2020 in versione PS4. Per quanto riguarda precisamente Pokémon Spada e Scudo, possiamo notare che le copie fisiche vendute sono molto vicine a quelle di Super Smash Bros Ultimate, uno dei più grandi successi di Nintendo Switch.

Se le due opere mantengono il ritmo di vendita segnalato, l’opera di Game Freak potrebbe superare “il compagno di scuderia” in tempo per la primavera. Ricordiamo anche che Pokémon Spada e Scudo riceveranno due espansioni nell’arco dell’anno e questo allungherà l’arco vitale dell’opera che rimarrà al centro dell’attenzione per tutto il 2020.