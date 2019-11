Pokémon Spada e Scudo: più di 100 mosse sono state eliminate secondo i dataminer

Pokémon Spada e Scudo non perderanno solo creature, ma anche più di cento mosse secondo quanto scoperto dai dataminer. Ecco i dettagli.

Pokémon Spada e Scudo sono sempre più vicini e i fan non vedono l’ora di mettere le mani sul gioco. Nei mesi ci sono state molte critiche rivolte a Game Freak, in particolar modo per quanto riguarda l’eliminazione di tutta una serie di Pokémon: non ci sarà infatti un Pokédex Nazionale, ma solo uno Regionale, con un totale di 400 creature secondo i leak. Ora, purtroppo, arrivano altre informazioni non positive.

Secondo quanto scoperto dai dataminer, Pokémon Spada e Scudo non includeranno più di 100 mosse che sono invece presenti nei capitoli precedenti. La lista è lunga ma troviamo nomi come Colpo Karate, Doppia Sberla, Ira di Drago e Magnitudo. Potete vedere tutte le mosse presumibilmente non incluse su Pastebin. Secondo i dataminer, se si cerca di scambiare un Pokémon con una mossa non accettata da Pokémon Spada e Scudo, il gioco ci costringerà a eliminarla in modo definitivo, senza la possibilità di ricordarla. Di certo non è bello perdere qualcosa, ma speriamo che la scelta di Game Freak sia dettata dalla volontà di creare un nuovo e migliore equilibrio per il meta e il competitivo.

C’è però un’altra novità, ovvero la web app di Pokémon Spada e Scudo, attualmente disponibile unicamente in Giappone ma presto anche in Europa e Nord America: l’app serve per tenere sotto controllo i punti principali della regione di Galar, oltre alle statistiche dei nostri vari Pokémon.

Vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo saranno disponibili a partire dal 15 novembre 2019 su Nintendo Switch. Inoltre, è stata messa in commercio una Nintendo Switch Lite a tema: la potete trovare a questo indirizzo.