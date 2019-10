Pokémon Spada e Scudo: la nostalgia è al centro del nuovo spot

Pokémon Spada e Scudo saranno presto disponibili e Nintendo ha condiviso un trailer che punta tutto sulla nostalgia. Eccolo per voi.

L’uscita di Pokémon Spada e Scudo è sempre più vicina. Il nuovo duo dedicato alle creature tascabili di Game Freak ci permetterà di viaggiare per Galar, la nuova regione. Pokémon Spada e Scudo, però, segnano anche l’arrivo, per la prima volta, di una nuova generazione su Nintendo Switch, visto che Pokémon Let’s Go, Pikachu! e Pokémon Let’s Go, Eevee! erano “solo” delle specie di remake/reboot della prima generazione.

Pokémon Spada e Scudo è quindi il primo grande passo su Nintendo Switch di Game Freak, costruito su quanto fatto nel corso di più generazioni di console Nintendo, partendo dal Game Boy con Pokémon Rosso, Pokémon Blu e Pokémon Verde. In quest’ottica di nostalgia, Nintendo ha pubblicato un video che mette in mostra i passi in avanti compiuti anche a livello stilistico e tecnico, partendo dal Pikachu 2D e “pixelloso” della prima gen.

Nel filmato possiamo vedere i più iconici mostriciattoli creati negli anni, generazione dopo generazione e console dopo console, che troveranno spazio all’interno dei Pokémon Spada e Scudo. Purtroppo questi capitoli non includeranno un Pokédex nazionale, ma solo quello regionale, limitando il numero totale di creature catturabili. È però presto per giudicare se questa sia una scelta negativa.

Vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo saranno disponibile a partire dal 15 novembre 2019 in esclusiva Nintendo Switch. Sarà anche rilasciata un Nintendo Switch Lite con scocca personalizzata a tema Pokémon. Diteci, quanto attendete i due giochi?