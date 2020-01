Pokémon Spada e Scudo: ci saranno nuove informazioni nel Direct di domani

Durante la giornata di ieri Nintendo ha annunciato un nuovo Pokémon Direct per la giornata di domani 9 gennaio. C’è ancora del mistero su ciò che dovrebbe essere presentato durante la trasmissione della durata di 20 minuti, soprattutto perché questo appuntamento arriva solamente dopo pochi mesi dal lancio di Pokémon Spada e Scudo.

Ora, secondo un comunicato stampa tedesco da parte di Nintendo condiviso dall’utente Ruki185 su Twitter, il Pokémon Direct di domani presenterà nuovi dettagli proprio su Pokémon Spada e Scudo. Ciò che ciò comporterà resta ancora tutto da vedere, ma probabilmente possiamo aspettarci informazioni post-lancio su nuovi raid, eventi e contenuti simili.

For everyone getting their hopes up for the #PokemonDirect (stuff like Sinnoh remakes):

The German press release specifically states that we'll get "new details about Pokemon Sword and Pokemon Shield". pic.twitter.com/fZ1QKbrMBU

— Ruki Number 185 (@Ruki185) January 7, 2020