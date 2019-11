Pokémon Spada e Scudo: emergono nuovi dettagli

The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo video per Pokémon Spada e Pokémon Scudo che mostra alcune nuove caratteristiche del gioco.

Per la gioia degli appassionati di tutto il mondo, manca ormai sempre meno al lancio degli attesissimi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, entrambi previsti per il prossimo 15 novembre, ovviamente in esclusiva per Nintendo Switch.

Nelle ultime ore in particolare è uscito il trailer di lancio, con ben 5 minuti di sequenze di gameplay che mostrano in lurgo e in largo la nuova regione di Galar, che ospiterà i Pokémon di ottava generazione.

Sempre nelle ultime ore, The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo video che mette in mostra alcune delle nuove caratteristiche che faranno parte di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, soffermandosi in particolar modo sul gameplay del titolo. Vi lasciamo dunque al video in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

Una delle novità sicuramente più importanti consisterà nel nuovo utilizzo degli integratori come il Ferro e le Proteine: a dispetto infatti dei precedenti capitoli della serie di Game Freak, in Pokémon Spada e Scudo sarà possibile far uso anche esclusivamente degli integratori per aumentare le statistiche dei punti base di un Pokémon, senza un limite prefissato.

Ci sarà inoltre la possibilità di far scambiare le mosse Uovo tra differenti Pokémon: le mosse Uovo vengono apprese infatti esclusivamente da Pokémon nati da un uovo, e in Pokémon Spada e Scudo il giocatore avrà la possibilità di interscambiarle tra due Pokémon differenti, purchè il ricevente non abbia più di 3 mosse all’interno del suo moveset. Sempre i giocatori potranno cambiare il nome anche ai Pokémon ricevuti in scambio, una sola volta al massimo. Infine, verrà introdotto il salvataggio automatico, che lascerà il giocatore maggiormente spensierato attivandosi all’ingresso di ogni edificio o in una nuova città. E voi, quale versione prenderete tra Pokémon Spada e Pokémon Scudo? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!